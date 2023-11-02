Тель-Авив назвал нынешнюю борьбу с ХАМАС сложнейшей войной в истории Израиля

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в четверг, 2 ноября, во время выступления в военном штабе в Тель-Авиве заявил, что нынешняя война против ХАМАС в секторе Газа является самой сложной за всю историю и приводит к тяжелым последствиям, – сообщает Times of Israel.

В ходе своего выступления глава израильского минобороны сказал: «Это более сложная война, чем мы когда-либо знали. Как и в любой битве, здесь есть проблемы и дорогая цена. Но Израиль больше не может жить рядом с террористической организацией ХАМАС, эта реальность должна измениться».

«Израиль действует в соответствии с тем, что правильно для Израиль – это единственное соображение в этой войне», – подчеркнул Бени Ганц.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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