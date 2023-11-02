Дочь Че Гевары призвала палестинцев к борьбе с Израилем лозунгом: Родина или смерть!

Дочь кубинского революционера Че Гевары, соратника Фиделя Кастро, Алейда Гевара привала палестинцев к борьбе с Израилем лозунгом испанских борцов с фашизмом в годы гражданской войны в Испании 1936- 1939 годов – «Родина или смерть!» (Patria о muerte!).

В видеоролике, распространяющемся в соцсетях, Алейда Гевара говорит: «Народы арабского мира, чего вы ждете? Мы далеко, за много миль, но вы там. Если вы позволите Израилю продолжать делать то, что он хочет, куда это все пойдет? Где это остановится? Вы хоть задумываетесь об этом? Вы должны быть едины как народ. Вы защищаете свою кровь, свою культуру, свою жизнь. Вы никогда не должны забывать об этом. Вы не можете забыть об этом».

«Палестинские братья, я очень сожалею о расстоянии. Я хотела бы быть с вами сейчас. Я думаю, что это действительно мое место. Потому что солидарность – это не просто разговоры или слова. Солидарность – это делать. Вы, как палестинский народ, воплощаете в жизнь то, что говорит мой собственный народ: «Родина или смерть». Но наше последнее слово – мы победим. И это то, что, как мы надеемся, вы сделаете. Преодолеете. Преодолевать всегда! Вперед, братья! Непременно до победы!», – заявила дочь Че Гевары в обращении к палестинцам.

Гавана, Иван Бабурин

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