В Конгрессе США готовятся к вынесению импичмента Байдену

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на брифинге в четверг, 2 ноября, заявил, что в скором времени будет вынесено решение об импичменте президенту США Джо Байдену, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о начале процедуры импичмента президенту США, Джонсон сказал: «Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу. Решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательства и к чему они приведут. Заранее говорит об этом, я сегодня не буду».

Вашингтон, Иван Бабурин

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