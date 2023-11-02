В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении 130 боевиков ХАМАС

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в четверг, 2 ноября, заявил об уничтожении около 130 боевиков палестинского движения ХАМАС за сегодняшний день, – сообщают израильские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Хагари написал: «Бойцы Армии обороны Израиля продолжают вести ожесточенные бои с террористами организации ХАМАС в секторе Газа, не используя большое количество боеприпасов и уничтожая террористическую инфраструктуру рядом с военными комплексами организации ХАМАС. В ходе перестрелок, проведенных нашими войсками, было уничтожено около 130 террористов».

В ЦАХАЛ также сообщили, что «израильские ВВС в четверг, 2 ноября, продолжили наносить удары по сектору Газа – по ряду военных штабов, используемых высокопоставленными чиновниками ХАМАС, а также по другим целям, принадлежащим террористической группировке».

«Военно-морские силы также участвовали в боевых действиях. Ракетные катера поддержали сухопутные войска, нанося удары по заминированным зданиям и наблюдательным постам ХАМАС. Также они нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС на побережье, принадлежащим военно-морским силам террористической группировки», – сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тель-Авив, Иван Бабурин

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