В ХАМАС заявили об уничтожении шести израильских танков

Представитель отрядов Бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС Абу Убейда в видеообращении в четверг, 2 ноября, заявил, что в боях к северо-западу от Газы было уничтожено шесть израильских танков, бульдозер, а также нанесен урон в живой силе противника, – сообщают СМИ.

В видеоролике, распространяемом в соцсетях, Абу Убейда говорит: «Сегодня вечером на фронте к северо-западу от города Газа был проведен большой и одновременный контрудар, в ходе которого борцы за веру уничтожили шесть танков, два транспортных средства для перевозки солдат, бульдозер, а также нанесли большой урон врагу в живой силе».

Доха, Иван Бабурин

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