Израиль заявил, что может уничтожить все туннели ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения формирования специального назначения инженерных войск ЦАХАЛ «Яхалом» в четверг,2 ноября, заявил, что у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть средства, которыми можно уничтожить все туннели группировки ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления Галант сказал: «У нас есть уникальные решения, чтобы добраться до всех туннелей и вывести их из строя, и мы готовы сделать это. Не думаю, что многие другие армии мира имеют подобные возможности в этой сфере, как ЦАХАЛ».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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