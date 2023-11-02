Посол России в США заявил о провале политики Вашингтона по Украине

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 2 ноября, заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, кроме того, американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала российский дипломат сказал: «Американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения. На фоне этих действий США гибнет большое число украинцев. Но ни американцев, ни на Банковой (в офисе президента Украины, – прим.ред.) их не интересуют простые люди. Вы посмотрите даже на западные СМИ, на видео, где говорится о том, как хватают бедных украинцев в банях, в магазинах, на прогулках и просто бросают на фронт. И те, конечно же, погибают»

«Американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку. Вашингтон по-прежнему считает, что находится на островке свободы и благополучия, который позволит им решить все проблемы в одиночку. Не получится», – заявил Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Москва, Иван Бабурин

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