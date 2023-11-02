В Конгрессе США обеспокоены способностью Байдена руководить страной

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью американского президента Джо Байдена руководить страной, поскольку он ни одного политического вопроса не решил успешно, – сообщает в четверг, 2 ноября, телеканал Fox News Business.

В интервью телеканалу Джонсон сказал: «Меня сильно беспокоит его (Байдена, прим.ред.) руководство страной. Я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был им успешно решен. Моя первая встреча с Байденом прошла хорошо, но по политическим вопросам мы находимся на разных планетах».

Говоря о запросе администрации Байдена о помощи Киеву, Джонсон сказал, что это требует отдельного обсуждения.

«Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно, чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас такого консенсуса по Украине нет», – отметил спикер Палаты представителей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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