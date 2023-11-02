В ЦАХАЛ заявили о соблазнении солдат шпионками, говорящими на иврите

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что шпионки, говорящие на иврите, через сеть аккаунтов в Instagram* соблазняли израильских солдат с целью выведать план наступления на Газу, – сообщает в четверг, 2 ноября, Telegram-канал «Голос Израиля».

В сообщении Telegram-канала со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ говорится: «Обнаружена целая сеть фальшивых профилей девушек в Instagram*, которые по видеосвязи флиртовали с солдатами и выведывали у них информацию о планах действия ЦАХАЛ в Газе. Шпионок даже научили говорить пару выражений на иврите для правдоподобности. Предположительно сеть аккаунтов управлялась из Ирана, России, Китая или Северной Кореи».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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