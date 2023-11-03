Израиль отказался от перемирия без освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 3 ноября, заявил, что Израиль не согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа, без освобождения удерживаемыми ХАМАС заложников, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Нетаньяху сказал: «Я Блинкену сказал, что мы продолжим воевать со всей мощью. И мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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