В Генассамблее ООН приняли резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Резолюция России о борьбе с героизацией нацизма в пятницу, 3 ноября, 112 голосами «за» и 50 «против» была принята Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, – сообщают СМИ.

«За» резолюцию голосовали 112 стран. Отказались от борьбы с героизацией нацизма 50 государств, в том числе США, Великобритания, Канада Германия и Украина. Воздержались 14 стран.

Резолюция рекомендует странам «принять меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Резолюция также «решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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