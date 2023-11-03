Вице-спикер словацкого парламента выкинул из кабинета флаг Евросоюза и повесил портрет Че Гевары

Новый вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в ходе обустройства, выделенного ему кабинета, выбросил оттуда флаг ЕС, а также заменил портрет президента республики Зузаны Чапутовой портретом Че Гевары, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Блаха разместил видеоролик под названием «Осенняя уборка», сопроводив его подписью: «Первый день в новом кабинете вице-спикера парламента – пришлось внести небольшие коррективы».

Со своей стороны, глава фракции «Христианско-демократический союз» Мартина Голечкова, реагируя на действия нового вице-спикера, заявила: «Партия решительно осуждает действия Любоша Блаха, снявшего флаг Евросоюза в своем кабинете и заменившего портрет президента страны на портрет Че Гевары. Партия всегда боролась с коммунизмом и выступала за вступление в Евросоюз и международные структуры. Теперь во фракции начали сбор подписей среди депутатов за отставку Блаха».

Братислава, Иван Бабурин

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