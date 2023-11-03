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Пятница, 3 ноября 2023, 21:06 мск

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Сергей Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее прекращение огня в секторе Газа

Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в пятницу, 3 ноября, обсуждая по телефону ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

В сообщении российского МИДа говорится: «Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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