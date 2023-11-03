США передадут Киеву боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды и другое вооружение на 425 миллионов долларов

Министерство обороны США в пятницу, 3 ноября, объявило о передаче киевскому режиму пакета дополнительной военной помощи на $425 млн., в который войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, NASAMS, артиллеристские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также другое вооружение и оборудование, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона, говорится, что «миноброны объявляет о новой помощи Украине до $125 млн. по имеющимся запасам Пентагона и $300 млн. по программе USAI (заказ у производителей, а не передача готовых изделий), куда войдут дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами».

В новый пакет помощи киевскому режиму войдет: дополнительные боеприпасы для систем NASAMS; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS; артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм; ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW); противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; более 3 млн. патронов к стрелковому оружию и гранатам; взрывные боеприпасы для расчистки помех; противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore; 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования; снаряжение для холодной погоды; запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Вашингтон, Иван Бабурин

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