Макрон призвал Израиль прекратить бомбардировки и снять блокаду с Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге в департаменте Финистер в пятницу, 3 ноября, заявил, что призывает Израиль к прекращению бомбардировок, введению гуманитарного перемирия и снятию блокады с сектора Газа, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед журналистами Макрон сказал: «Мы призываем к установлению перемирия, поскольку борьба с терроризмом не оправдывает принесение в жертву гражданского населения. Для защиты мирных жителей необходимо прекратить бомбардировки, наладить оказание гуманитарной помощи, снять блокаду Газы. ...Франция поддерживает требование палестинцев о собственном государстве, для этого следует дать политическое воплощение законным чаяниям палестинского народа».

Париж, Иван Бабурин

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