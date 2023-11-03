Израильский постпред в ООН оправдывается за желтую Звезду Давида, которую он надел на заседании Совбеза

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в пятницу, 3 ноября, заявил, что во время выступления в Совете Безопасности ООН в понедельник, 6 ноября, снова наденет желтую Звезду Давида с надписью «Никогда больше», несмотря на критику его поступка директором музея памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем», – сообщает израильский 12 канал.

В интервью телеканалу израильский дипломат сказал: «Я знаю о критике и уважаю ее. Но я прошу людей в Израиле понять, где я нахожусь и с чем имею дело. Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой создать и сохранить легитимность того, что ЦАХАЛ делает сегодня в секторе. А эти люди даже не осудили ХАМАС за ужасную резню. Необходимо встряхнуть международный фронт. Им необходимо показать, что идеология Хамаса идентична идеологии Исламского государства и нацистов. Я тоже из семьи переживших Холокост».

Следует напомнить, что 31 октября директор музея памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Этот поступок оскорбляет жертв Холокоста и позорит Государство Израиль. Очень жаль, что пришлось увидеть такое – как члены израильской делегации в ООН носят желтую нашивку, символизирующую беспомощность еврейского народа и его зависимость от милости других. Сегодня у нас есть независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы должны прикрепить на лацкан сине-белый флаг, а не желтую нашивку».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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