В Белом доме заявили о сокращении военной помощи Украине

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 3 ноября, заявила, что из-за истощения выделенных Конгрессом средств Вашингтон начал сокращать военную помощь Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Карин Жан-Пьер сказала: «Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из запасов Пентагона, чтобы растянуть на максимально долгий срок наши возможности поддерживать Украину. Конгрессу нужно быстрее одобрить заявку президента Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что США продолжают оказывать Украине решительную поддержку».

Вашингтон, Иван Бабурин

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