Лукашенко о литовских нотах протеста: В унитазе места хватает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область на брифинге в пятницу, 3 ноября, комментируя ноту протеста Литвы в связи с вводом в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС), сказал, что «для этого в унитазе места хватает, пусть шлют еще», – сообщает белорусский канал Пул Первого.

В время своего выступления Лукашенко сказал: «Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой. И они все время шлют эти ноты! Говорят, и сегодня по поводу ввода станции какую-то ноту прислали. Я говорю: в унитазе места у нас хватает, пусть присылают».

Минск, Иван Бабурин

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