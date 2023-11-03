Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов, блогера и политолога

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 ноября, пополнило список иноагентов журналистами Губиным, Еловским, Солдатовым, политологом Снеговой и блогером Качуром.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста в пятницу, 3 ноября, говорится: Журналист Дмитрий Губин* – распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также недостоверную информацию о решениях и политике властей и действиях армии. Проживает за пределами страны.

Журналист Дмитрий Еловский* – распространял недостоверную информацию, выступал против военных действий на Украине. Еловский – шеф-редактор «Ходорковский Live»*. Журналист живет за границей.

Журналист Андрей Солдатов* – выступал против военных действий на Украине и распространял недостоверную информацию о политике руководства России. Проживает за границей, сотрудничает с иностранной организацией.

Политолог Мария Снеговая* – осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа страны и ее Вооруженных сил, заявил Минюст. Сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами, живет за пределами России.

Блогер и экс-следователь СК Кирилл Качур* – осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, а также распространял недостоверную информацию о политике властей. Проживает за рубежом.

*Физлица признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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