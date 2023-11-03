В Иордании пройдет саммит глав МИД арабских государств с Энтони Блинкеным

МИД Иордании в пятницу, 3 ноября, заявило, что в Аммане в субботу, 4 ноября, пройдет саммит министров иностранных дел ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Египта, а также с участием генерального секретаря исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейна аль-Шейха с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросу войны между Израилем и Хамасом в секторе Газа, – сообщает The Times of Israel.

В сообщении, распространенном офисом главы МИД Иордании Аймана Сафади, говорится: «Иордания заявляет, что цель саммита остановить израильскую войну в секторе Газа и гуманитарную катастрофу, которую она вызывает. Арабские министры сначала встретятся самостоятельно, а затем проведут встречу с Энтони Блинкеном, в ходе которой повторят свой призыв к немедленному прекращению огня и срочной доставке помощи в сектор Газа. Также министры обсудят последствия войны и способы положить конец опасному ухудшению ситуации, которая угрожает безопасности всего региона».

Амман, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»