МИД РФ: Против резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН проголосовали страны гитлеровской оси

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на брифинге в пятницу, 3 ноября, заявил, что против внесенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН проголосовали страны в том числе входившие в состав гитлеровской оси в период Второй мировой войны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Лукьянцев сказал: «Они вновь проголосовали против. В прошлом году мы обратили внимание, что все основные страны оси в стенах Генассамблеи ООН выступили против осуждения героизации нацизма. Прежде такого никогда не было».

Ранее в пятницу, 3 ноября, в Telegram-канале официального предствителя МИД РФ Марии Захаровой появилось сообщение: «Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял традиционную, инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Соавторами выступили 38 стран».



«Вот список тех, кто против резолюции и против осуждения расизма и героизации нацизма, не хочет осуждать ксенофобию: США, Канада, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Австралия, Япония, Андорра, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Новая Зеландия, Исландия, Ирландия, Кирибати, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Монако, Молдавия, Маршаловы о-ва, Микронезия, Черногория», – отметила Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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