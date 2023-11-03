Байден обвинил Китай в вымирании панголинов и пригрозил санкциями

Президент США Джо Байден в пятницу, 3 ноября, пригрозил отдать распоряжение о применении ряда запретов в отношении Китая, если тот до конца текущего года не прекратит импорт и использование в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих – панголинов, – сообщают СМИ.

В уведомлении Конгрессу, распространенном Белым домом, Байден написал: «США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания. Администрация проведет переговоры с Китаем с целью добиться от него полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел, а также полного удаления их из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению»

«Если КНР к 31 декабря 2023 года не возьмет на себя значимые обязательства по имплементации мер, предусмотренных СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определенных товаров из КНР», – подчеркнул хозяин Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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