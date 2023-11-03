Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции и выразили уверенность в том, что российский народ справится со всеми сложностями и продемонстрирует силу духа.

В видеоролике, опубликованном пресс-службой «Роскосмоса», Николай Чуб говорит: «Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит ее великую историю, и трудится для укрепления и процветания России».

В свою очередь Николай Чуб сказал, что «народы России в XVII веке встали в ополчение Рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, избавить нашу землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну».

«Уверены, что и сегодня благодаря единству мы справимся со всеми сложностями, продемонстрируем силу духа и преданности идеалам нашего народа. С Днем народного единства!», – завершил поздравление россиян Константин Борисов.

Москва, Иван Бабурин

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