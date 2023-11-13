В британском правительстве сменились министры внутренних и иностранных дел

В правительстве Великобритании произошли перестановки. Суэлла Браверман покинула пост министра внутренних дел, на ее место назначили главу МИД Джеймса Клеверли. Министром иностранных дел станет экс-премьер Дэвид Кэмерон.

По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман после того, как она опубликовала в The Times статью, критикующую действия полиции во время протестов в поддержку Палестины. Оппозиция и консерваторы назвали слова политика «оскорбительными» и «подстрекательскими».

Должность министра иностранных дел займет Джеймс Клеверли, который ранее занимал пост главы МИД Великобритании. В свою очередь его сменит Дэвид Кэмерон, занимавший должность премьер-министра с 2010 по 2016 год.

Комментируя свое назначение, Кэмерон заявил, что семь лет был вне политики, но в сложившейся ситуации уповает на свой опыт, который «позволит помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами».

Ранее в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были задержаны 92 активиста.

Лондон, Зоя Осколкова

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