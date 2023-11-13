В минюсте РФ заявили о невозможности возвращения к смертной казни в стране

Заместитель главы минюста РФ Андрей Логинов на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека в понедельник, 13 ноября, заявил, что позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в Российской Федерации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Логинов сказал: «В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена».

Женева, Иван Бабурин

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