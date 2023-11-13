СМИ: Правительство Польши ушло в отставку

Польское правительство в главе с премьером Матеушем Моравецким в понедельник, 13 ноября, ушло в отставку после парламентских выборов, – сообщает издание Dziennik.pl.

В заметке издания говорится, что «премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров. Моравецкий подал прошение об отставке на первом заседании нового состава сейма (парламента). Сделать он это должен был по Конституции Польши».



«Государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка сообщила, что Анджей Дуда (президент, – прим ред.) около 19:20 (21:20 мск.) 13 ноября поручит Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство, на что ему отведено 14 дней. В течение этого срока Моравецкий будет должен получить вотум доверия и представить сейму программу работы нового правительства», – передает Dziennik.pl.



Варшава, Иван Бабурин

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