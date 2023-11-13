Боррель продолжает обещать Украине миллион снарядов

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 13 ноября, заявил, что Евросоюз до сих пора не отказался от цели поставить Украине к марту 2024 года 1 млн. артиллеристских снарядов, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, остаются ли актуальными планы ЕС о передаче Украине 1 млн. артснарядов, Боррель сказал: «Это все еще наша цель. Первую часть плана поставок из имеющихся европейских арсеналов ЕС завершил. Евросоюз уже выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов. Теперь речь идет о производстве снарядов и, соответственно, об увеличении их выпуска в ЕС. Однако, велика возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов. В таком случае в качестве одного из решений рассматривается возможность перенаправить Украине экспорт для третьих стран».

«Может быть, мы не достигнем наших целей до конца года – это будет зависеть от того, как быстро будут выполнены контракты… Европа также экспортирует определенное количество своей продукции: из этого, что мы производим, мы экспортируем в третьи страны. И одно из решений может быть перенаправить этот экспорт Украине», – заявил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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