Президент Молдавии Майя Санду в понедельник, 13 ноября, заявила, что у Кишинева больше нет общих тем для обсуждения с Москвой, поскольку Россия пыталась свергнуть руководство республики и не уважает интересы молдавских граждан, – сообщает Радио Молдова.



В эфире радиостанции Санду сказала: «У нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Но, из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения. Вина за сокращение поставок газа в республику, конфликт на Украине и попытки свергнуть правительство в Кишиневе лежит на Москве».

Кишинев, Иван Бабурин

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