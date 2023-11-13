В Тель-Авиве заявил о ликвидации ХАМАС на севере Газы

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант в понедельник, 13 ноября, заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над Газой, а его члены бегут на юг, – передает израильское издание Haaretz.

Издание сообщает, что Галлант заявил следующее: «ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские лица грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству».

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила сообщение, в котором говорится: «До сих пор ЦАХАЛ вел наземные боевые действия на севере сектора Газа. Сухопутные войска ЦАХАЛ ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации. Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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