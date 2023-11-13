Президент Бразилии сравнил действия ЦАХАЛ с атаками ХАМАС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что действия Израиля в секторе Газа сравнимы с атаками ХАМАС, потому что «они убивают невинных без разбора», – передает в понедельник, 13 ноября, новостной портал UOL.



Как сообщает издание, бразильский лидер сказал следующее: «Число женщин и детей, которые погибли, детей, пропавших без вести, мы не видели такого в других войнах. После террористического акта ХАМАС решение Израиля столь же тяжелое, как и действия ХАМАС, потому что они убивают невинных без разбора. Израиль бросает бомбы там, где дети, где больницы с оправданием, что там есть террорист. Этому нет объяснения».

Бразилиа, Иван Бабурин

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