В России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы утвердило правительство России в понедельник, 13 ноября, – передает ТАСС.

В сообщении агентства со ссылкой на распоряжение правительства говорится: «Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы. … Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область – на 10,2%, Омская область – на 14%, республика Северная Осетия – Алания – на 13,7%, республика Хакасия – на 4%, Чукотский автономный округ – на 4,9%».

«Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона», – говорится также в документе.

Со своей стороны, директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов заявил, что «индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги рассчитаны на 2024 год в среднем по России в размере 9,8%. По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс, а также допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры».

«Для определенных слоев населения создана система адресной поддержки, при которой расходы на ЖКХ не могут превышать 22% от доходов семьи. В ряде регионов этот порог ниже», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов, рост совокупного платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%. Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля 2024 года.

Москва, Иван Бабурин

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