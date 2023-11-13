СМИ: В Госдепе и USAID обвинили Байдена в «распространении дезинформации» о войне между Израилем и ХАМАС

Несколько десятков сотрудников госдепартамента США и Агентства международного развития (USAID) подписали письмо, в котором обвинили президента США Джо Байдена в «распространении дезинформации» о войне между Израилем и ХАМАС, а также в том, что Тель-Авив совершает «военные преступления в секторе Газа», – сообщает в понедельник, 13 ноября издание Axios.

Портал пишет, что письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинением в адрес президента США Джо Байдена о распространении дезинформации о происходящем подписали 100 сотрудников госдепа и Агентства международного развития USAID. Документ призывает администрацию США пересмотреть свою политику в отношении Израиля и потребовать прекращения огня в Газе.

«В этой записке президент Байден обвиняется в распространении дезинформации о войне между Израилем и ХАМАС, и утверждается, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. Записку подготовил младший дипломат, который на своих страницах в соцсетях писал, что поддержка Байденом Израиля сделала его соучастником геноцида. …Белый дом демонстрирует пренебрежение жизнями палестинцев, а Байден не должен ставить под сомнение данные о количестве погибших в Газе», – пишет издание со ссылкой на внутренний меморандум Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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