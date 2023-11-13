Байден будет обсуждать с Си Цзиньпином в Сан-Франциско ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 ноября, заявил, что Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, которая состоится на этой неделе, планирует заявить, что действия Ирана на Ближнем Востоке не отвечают интересам Пекина, а также обсудит конфликт на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке. Президент Байден отметит в разговоре с председателем Си, что действия Ирана в эскалационном и дестабилизирующем ключе, подрывающие стабильность на Ближнем Востоке, не отвечают интересам КНР. … У Китая есть отношения с Ираном и он способен при желании донести доводы США руководству Ирана напрямую».

Вашингтон, Иван Бабурин

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