Жена Эрдогана организует саммит в поддержку Палестины

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган организует и проведет в Стамбуле саммит в поддержку Палестины «Одно сердце для Палестины», – передают во вторник, 14 ноября, турецкие СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Управления по коммуникациям президента Турции, в частности, говорится: «На саммит соберутся супруги и спецпредставители мировых лидеров. Послание в защиту невинных жителей Газы передадут жены глав Катара, Малайзии и Узбекистана и других государств. После вступительной речи Эмине Эрдоган, ожидается, что каждая из участниц также выступит с речью».

«Эмине Эрдоган организует саммит в поддержку Палестины «Одно сердце для Палестины» в рамках усилий Анкары по прекращению страданий мирного населения сектора Газа и стремления разрешить палестино-израильский кризис», – сообщили также в Управлении по коммуникациям турецкого лидера.

Анкара, Иван Бабурин

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