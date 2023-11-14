В Оманский залив прибыл американский атомный авианосец

Информационная служба Института военно-морских сил США во вторник, 14 ноября, сообщила, что в Оманский залив на северо-западе Аравийского моря прибыл атомный авианосец USS Eisenhower (Эйзенхауэр), – передают СМИ.

Согласно данным ВМС США, авианосец был направлен в Восточное Средиземноморье в середине октября в дополнение к авианосцу Gerald Ford (Джеральд Форд) на фоне палестино-израильского конфликта, который прошел через Суэцкий канал в Красное море 4 ноября.

Следует напомнить, что кроме авианосных групп в Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Вашингтон, Иван Бабурин

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