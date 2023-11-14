Москва, ноябрь 14 (Новый День, Иван Бабурин) Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 10-13 сентября 2023 года, – сообщили в Кремле.

В документе, опубликованном во вторник, 14 ноября, на сайте Кремля, в том числе, говорится: «Разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн. пассажиров в год и предусматривающий в том числе: строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок; поставку в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации; снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга; повышение доступности для граждан Российской Федерации таких перевозок».

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