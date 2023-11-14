Турция подала иск в МУС против «Гитлера 21 века» – премьер-министра Израиля Нетаньяху

Адвокаты правящей турецкой «Партии справедливости и развития» во вторник, 14 ноября, заявили, что Турция подала иск «против Гитлера 21 века израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху» в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении адвоката «Партии справедливости и развития» Метина Кюлюнка, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21 века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа все преступления против человечности и геноцид».

Анкара, Иван Бабурин

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