Боррель пообещал подготовить для Киева дополнительно 10 тысяч военных

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны ЕС призвал все страны Содружества увеличить военные поставки Украины и дополнительно подготовить еще 10 тысяч военных для ВСУ, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых Украине средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования. ЕС принял решение подготовить еще 10 тысяч военных для ВСУ, кроме 30 тысяч, которые уже прошли обучение у нас с начала текущего года. ЕС сможет их подготовить очень быстро».

«Евросоюз по-прежнему планирует поставить Украине 1 млн. боеприпасов в течение года. Мы продолжаем продвигать это. Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тыс. снарядов, и это снаряды, снятые со складов армий всех стран Евросоюза. Я знаю, что уже сделаны заказы на 180 тыс. снарядов. ЕС много экспортирует оружия, но это мы должны перенаправить Украине», – добавил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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