Израиль продолжит войну в Газе, даже если придется заключить перемирие ради освобождения заложников

Член чрезвычайного военного кабинета министров Израиля Бени Ганц во вторник, 14 ноября, во время встречи с военным руководством страны заявил, что даже если Тель-Авив приостановит боевые действия в рамках возможной сделки для освобождения заложников, война будет продолжена ради лишения ХАМАС контроля над сектором Газа, – сообщает издание Times of Israel.

В ходе своего выступления Ганц сказал: «Даже если для возвращения заложников потребуется прекращение огня, войну не остановить. Мы продолжим ее до тех пор, пока наши цели не будут достигнуты».

Ранее руководство Израиля неоднократно заявляло, что стремится искоренить политический и военный контроль ХАМАС над сектором.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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