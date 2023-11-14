Байден надеется на налаживание отношений с Китаем

Президент США Джо Байден на брифинге во вторник, 14 ноября, накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что надеется на налаживание контактов с Китаем, чтобы «иметь возможность поднять трубку и побеседовать друг с другом в кризисной ситуации», – сообщают СМИ из пула Белого дома.

Отвечая на вопрос, что Джо Байден будет считать удачным итогом контактов с Си Цзиньпином, американский лидер сказал: «Возвращение к нормальному курсу общения, иметь возможность поднять трубку и побеседовать друг с другом в кризисной ситуации. Гарантировать, что наши военные смогут поддерживать связи друг с другом».

«Мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить наши отношения к лучшему», – подчеркнул Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

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