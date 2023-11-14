Боррель надеется, что Будапешт разрешит отправить помощь Евросоюза Киеву

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны ЕС во вторник, 14 ноября, заявил, что надеется на то, что встреча представителей Венгрии и Украины поможет снять возражения Будапешта по вопросу выделения восьмого пакета военной помощи Евросоюза Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Боррель сказал: «Венгерский министр подтвердил нам, что у него сегодня состоится новая встреча с украинской стороной, чтобы попытаться разблокировать выплату восьмого транша. Я надеюсь, что мы сможем разблокировать ситуацию. На данный момент мы не рассматриваем других решений. По таким вопросам мы принимаем решения единогласным голосованием».

«Я просил Венгрию продолжать работать с Украиной, рассчитываю на сегодняшнюю встречу сторон, которая поможет выйти из тупика» , – добавил глава европейской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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