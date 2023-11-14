Польский глава минобороны напрямую угрожает Путину «строительством 300-тысячных Вооруженных Сил Польши»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 14 ноября, заявил, что президент России Владимир Путин «понимает только силу» и поэтому Варшава продолжит «строительство 300-тысячных Вооруженных Сил Польши», – сообщают СМИ.

В ответ на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «размещение Польшей новых дивизий у границ Беларуси не способствует безопасности» Блащак своем аккаунте в соцести X (экс-Twitter) написал: «Путин понимает только аргумент силы. Только четкий сигнал польской армии, способной самостоятельно защищать свою территорию, остановит Россию от дальнейшей экспансии на Запад. Мы должны поддерживать проекты по строительству 300-тысячных Вооруженных Сил Польши, шести дивизий и начатые контракты на вооружение».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»