Израиль считает Гутерриша не достойным быть генсеком ООН

Глава МИД Израиля Эли Коэн на пресс-конференции в Женеве во вторник, 14 ноября, заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не заслуживает быть главной Всемирной Организации, потому что «не продвигает мирный процесс» на Ближнем Востоке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами Коэн сказал: «Гутерриш не заслуживает быть главой ООН, он не продвигает никакой мирный процесс в регионе. Иран является членом ООН, и он призывает к уничтожению Израиля. Страна, призывающая к уничтожению другой, не может быть членом ООН. И вы можете видеть, как Гутерриш сидит рядом с ними!»

«Гутерриш, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что он, как и весь свободный мир, должен сказать: «освободите Газу от ХАМАС»! Все говорят, что ХАМАС хуже ИГИЛ* почему он не может этого сказать?», – добавил глава внешней политики Израиля.

*террористическая организация, которая запрещена в России

Женева, Иван Бабурин

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