Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 14 ноября, заявил, что Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа, поскольку он глубоко обеспокоен «трагическими смертями» в больницах анклава, – сообщают СМИ.

Зачитывая заявления генсека Всемирной Организации, Дюжаррик сказал: «Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен ужасающей ситуацией и трагическими смертями в нескольких больницах в Газе. Генеральный секретарь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня во имя человечности».

Напомним, что ранее минздрав Палестины сообщал, что по его данным «число жертв ударов Израиля по Газе увеличилось до 12 тыс., еще около 30 тыс. пострадали».

Также сообщалось, что в окруженной израильскими войсками больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа погибли, по меньшей мере, 170 человек.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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