Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 ноября, в ходе телефонного разговора с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, – сообщили в Кремле.



В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, также говорится, что Путин и Абдельфаттах Сиси «продолжили обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин».

«Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путём создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»