ХАМАС назвало условия для немедленного освобождения заложников

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк во вторник, 14 ноября, заявил, что при условии достижения договоренности о гуманитарном перемирии палестинское движение готово в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и несовершеннолетних, которые содержаться в тюрьмах Израиля, – сообщают СМИ.

В заявлении Иззата ар-Ришка, опубликованном в Telegram-канале, в частности, говорится: «Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»