Еще одна страна разорвала дипотношения с Израилем

Вслед за Боливией правительство Центральноамериканской страны Белиз на фоне нарушений Тель-Авивом гуманитарного права в ходе операции в Газе заявило о разрыве отношений с Израилем, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Белиза, говорится: «Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе; б) вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, и назначение почетного консула приостановлены».

Напомним, что ранее дипломатические отношения с Израилем разорвала Боливия. Отозвали послов: Иордания, Колумбия, Чили, Бахрейн, Гондурас, Турция и ЮАР. Ливия за нормализацию отношений с Тель-Авивом ввела уголовную ответственность.

Бельмопане, Иван Бабурин

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