Глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на заседании парламента во вторник, 14 ноября, заявил, что правительству страны пришлось извиняться перед Китаем за позорное заявление президента страны Саломе Зурабишвили, когда она сказала, что хотела бы видеть Путина и Си Цзиньпина на скамье подсудимых, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Кобахидзе сказал: «Скажу откровенно, это было позорное заявление, за которое правительству пришлось извиняться. Зурабишвили ранее уже пыталась нанести ущерб грузинским национальным интересам. До истечения срока полномочий у нее остались месяцы, и она старается максимально использовать это время для выполнения задач, направленных перед ней против своего государства».

Как отмечают грузинские СМИ, ранее Зурабишвили заявила в интервью французскому телеканалу, что она «хотела бы видеть президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на скамье подсудимых, что стало бы историческим результатом».

Тбилиси, Иван Бабурин

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