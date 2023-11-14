Израиль заявил, что больницы Газы могут потерять статус защищенных международным правом объектов

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции во вторник, 14 ноября, заявил, что больницы в секторе Газа из-за использования ХАМАС их помещений для военной деятельности могут потерять статус защищенных международным правом объектов, – сообщает издание Times of Israel.

В ходе своего выступления перед журналистами представитель израильской армии сказал: «В последние недели мы снова и снова подчеркивали, что из-за использования ХАМАС больниц в военных целях они потеряют свою специальную защиту в международном праве. Мы призываем боевиков ХАМАС, скрывающихся в больницах, сдаться, чтобы не подвергать опасности тех, кто находится в больницах».

«Сегодня больница Аль-Кудс в городе Газа завершила эвакуацию. Несколько дней назад боевики ХАМАС открыли огонь из гранатометов и открыли огонь по военнослужащим из этой больницы. ХАМАС использует больницы и находящихся там пациентов как живой щит. Мир должен знать, что ХАМАС делает в больницах, и мы продолжим разоблачать его преступления. ХАМАС прячет свой главный командный центр под больницей Шифа. Террористическая группа держала заложников под больницей Рантиси», – заявил Даниэль Хагари и добавил, что «предложение ЦАХАЛа предоставить инкубаторы для новорожденных и другие предметы медицинского назначения для больницы Шифа в координации с международными организациями все еще остается в силе. Оборудование подготовлено и готово к доставке».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»