В произральской демонстрации в Вашингтоне проходит «крупнейшее произраильское собрание в истории»

Директор Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США Уильям Дарофф во вторник, 14 ноября, на митинге на Национальной аллее в Вашингтоне заявил, что сейчас проходит крупнейшее произраильское собрание в истории, – сообщает издание Times of Israel со ссылкой на телеканал C-SPAN

В ходе своего выступления Дарофф сказал: «На манифестации присутствуют более 290 000 человек, еще более 250 000 человек смотрят его онлайн, что делает его крупнейшим произраильским собранием в истории».

«Делегация из 900 человек, организованная Еврейской федерацией Детройта, недавно приземлилась в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, и опоздывает на митинг, потому что водители автобусов отказались отвезти их на наше мероприятие», – добавил он.

Вашингтон, Иван Бабурин

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